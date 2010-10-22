Украина и РФ расширят сеть пограничных ПП

Украина и Россия расширяют сеть пограничных пунктов пропуска.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 20-21 октября в МИД Украины состоялись межведомственные консультации по вопросам функционирования пунктов пропуска на украинско-российской государственной границе.

Двусторонние консультации стали продолжением договоренностей, достигнутых президентами Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ относительно последующего развития пограничного сотрудничества, которые были озвучены главами обоих государств во время встречи в Глухове 17 сентября и Геленджике 4 октября, отметили в МИД.

Стороны согласовали рекомендации относительно развития пограничных пунктов пропуска, синхронизации их работы и увеличения пропускной способности. Во время консультаций рассмотрен ряд мероприятий, направленных на упрощение процедуры пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Украины и РФ, а также согласована целесообразность подписания межправительственного Соглашения о взаимодействии и обмене информацией в сфере обустройства пунктов пропуска. Важной составляющей переговоров, с учетом многочисленных обращений граждан обоих государств, был вопрос проведения совместного мониторинга ключевых пунктов пропуска на российско-украинской государственной границе, подчеркнули в МИД.

По итогам консультаций подписан двусторонний протокол и достигнута договоренность провести следующую встречу в ноябре в Москве.