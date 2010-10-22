Табачник отменил приказ о платных услугах в ВУЗах и поручил подготовить новый

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК 21 октября подписал приказ №987, которым отменен предыдущий о платных услугах в вузах, и поручил в недельный срок подготовить новый документ во исполнение решения Кабинета Министров от 12 октября.

Текст соответствующего приказа "О постановлении Кабинета Министров Украины от 12 октября 2010 г. №939 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 27 августа 2010 г. №796» размещен на официальном веб-портале Минобразования.

Таким образом, приказ Министерства образования и науки от 14 октября в 2010 г. №949 «Некоторые вопросы выполнения положений постановления Кабинета Министров от 27 августа 2010 г. №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности», признаны утратившими действие.

Вместо этого во исполнение постановления Кабмина №939 от 12 октября Д.ТАБАЧНИК поручил Департаменту экономики и финансирования в недельный срок разработать и внести на утверждение проект нового приказа Министерства образования и науки.

Контроль над выполнением решения возложен на заместителя министра Петра КУЛИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Кабинет Министров Украины принял решение изменить постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв ряд соответствующих положений.

По словам председателя Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира СЕМИНОЖЕНКО, отменены, в частности, такие платные услуги, как пересдача экзаменов, пользование интернетом, а также финансирование лабораторных работ.

Справка УНИАН. Кабинет Министров 27 августа принял постановление №796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, которые принадлежат к государственной и коммунальной форме собственности».

В соответствии с документом, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, было решено, что ВУЗ имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; при предоставлении в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроки; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и тому подобное.

11 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался категорически против введения новых платных услуг для студентов и требовал от Н.АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление.

Во многих городах студенты провели акции протеста против введения платных услуг в вузах.