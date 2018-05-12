Украине бедность по карману…

До европейских показателей уровня бедности Украине пока слишком далеко, да и не со всеми странами СНГ потягаться можем - мешает четверть населения у черты пропасти. Похоже, наши власти смирились с положением дел: не принимая данный факт на личный счет, они годами заняты политическими разборками. А к борьбе с таким явлением как нищета они относятся по принципу Швейцарии в плане войн – хранят нейтралитет.

Между тем, согласно отчету Global Wealth 2010 швейцарского банка Credit Suisse, Украина в рейтинге стран мира по обеспеченности заняла предпоследнее место среди 40 европейских государств. Так, средний размер состояния украинца составляет 2 тыс. 700 долларов в год(!), что лишь на 200 долларов больше, чем в самом бедном государстве Европы - Молдове.

По данным Credit Suisse, среди непосредственных соседей Украины самыми богатыми оказались граждане Польши, среднее состояние которых 28,6 тыс. долл., Венгрии (26,6 тыс. долл.) и Румынии (12,4 тыс. долл.). Средний достаток россиян превысил 10 тыс. долл., что в 6 раз больше показателя 2000-го года, а белорусов - 6 тыс. долларов, что почти втрое больше. Украинцы оказались беднее грузин (13 тыс. долларов), китайцев (более 17 тыс.) и турков (почти 25 тыс.).

Границы российской нищеты

Даже если не брать во внимание старушку Европу с ее многовековым цивилизованным принципом развития общества, то наши рекорды на постсоветском пространстве не перестают удивлять. Украина имеет один из самих высоких показателей бедности в СНГ. В процентном выражении цифры не сильно режут глаз, но в количественном лидерство поражает. Например, в Молдове и у нас уровень бедности одинаковый – 26,4%, а в количественном выражении в Молдове около 800 тыс. граждан «несостоятельные», в Украине – более 12 миллионов(!)

Что касается России, то, по словам начальника управления статистики уровня жизни и исследования домашних хозяйств Росстата Елены Фроловой, количество россиян, живущих на доход меньше, чем прожиточный минимум, составляет 19 млн. человек – 13,6% населения. Следует отметить, что по итогам 2009 года численность постоянного населения РФ составляла 141,9 млн. человек.

Как отметила Е.Фролова, учитывая уровень социальных трансфертов, показатель бедности в России, скорее всего, ниже. «Это (уровень бедности – ред.) относится к измерению денежного дохода, и поэтому в его составе не учитываются натуральные выплаты, которые предоставляются малоимущему населению…», - сказала она.

По ее данным, с 2005 по 2010 год количество бедных россиян сократилось с 25 до 19 млн. человек. В 2009-ом в структуре бедного населения доля детей до 16 лет составляла 23%, молодежи – 25%, лиц трудоспособного возраста (от 30 лет до выхода на пенсию) – 39%, пенсионеров – около 13%.

Более всего бедность «накрывает» молодые семьи до 30 лет, имеющие детей. «Их трудовая биография только начинается, естественно, в этот период случаются колебания в доходах…», - пояснила Е.Фролова.

В то же время, позитивом в динамике сокращения уровня бедности российский эксперт называет то, что население, которое живет только на социальные трансферты, перестало доминировать в структуре бедных граждан.

На сегодня прожиточный минимум в России составляет 5 625 рублей (183,02 долл. США). Он распределяется следующим образом: 38% - расходы на продукты питания, 16% - непродовольственные товары, 39% - оплату услуг, 7% - уплату налогов и обязательных платежей. Параллельно средний уровень дохода во втором квартале 2010 года составлял 18,5 тыс. рублей (601,92 долл. США) – в 3,3 раза выше. Средний размер пенсии – 8,2 тыс. рублей (266,8 долл. США) – в 1,3 раза больше.

Молдавский позитив

Как уже отмечалось, уровень бедности в Молдове в 2009 году составил 26,4%, как и в Украине. По словам министра труда, социальной защиты и семьи Молдовы Валентины Булиги, в 2009 году 885 тыс. граждан республики имели доход ниже порога бедности, за чертой бедности проживали 71 тыс. семей. Уровень абсолютной бедности последние несколько лет почти не претерпел изменений. В 2006 году он составлял 30%, 2007 – 26%, 2008 – 26,4%. Население страны - 4,44 млн. человек. Официальный минимальный доход - 945 леев (80,61 долл. США). Бедных больше в сельской местности. К ним относятся в большинстве своем и многодетные семьи - 41,7%.

Молдавская система социальной защиты включает 18 видов соцпомощи, но пенсионеры остаются финансово уязвимыми. «Пенсионная система после реформы в 1999 году еще не позволяет пенсионерам получать пенсию, которая бы замещала зарплату на том уровне, на котором нам бы хотелось, и по тем показателям, которые имеют ряд европейских стран – 42%. У нас он составляет 28-29%», - отметила В.Булига.

Молдавским позитивом она считает тот факт, что показатель уровня бедности, хоть и не сокращается, но и не растет.

Половина Армении живет на 4 доллара в день

Уровень бедности в Армении ежегодно определяется по методике Всемирного банка на основании исследования домашних хозяйств и потребительских расходов. По словам профессора Ереванского государственного университета, независимого эксперта Наириа Джрбашяна, в 2008 году данный показатель составлял 23,5% - 760 тыс. граждан, в т.ч. 3,1% - уровень крайней бедности. При подсчетах были учтены люди, которые не могли удовлетворить продовольственные потребности – около 100 тыс. человек.

С 2004 до 2008 года уровень бедности в стране снизился на 30%, а крайней бедности – на 50%. Самыми значительными факторами сокращения были – экономический рост, социальные трансферты и помощь мигрантов.

Около 48% населения Армении живет на 4 доллара в день, рассказывает Н.Джрбашян. Население страны - около 3,2 млн. человек, то есть, на эти деньги живут почти полтора миллиона граждан.

До кризиса Армения реализовывала социально-экономическую программу по борьбе с бедностью, что должно было вывести страну к 2015 году к показателю 10% малоимущих. На сегодня же есть два варианта развития ситуации. Оптимистический – уровень бедности к 2015 году сократится до 17%, пессимистический – до порядка 21%.

Стабильно бедные украинцы

А теперь немного конкретики об Украине. Как уже упоминалось, в нашей стране уровень бедности составляет 26,4%, или 12,5 млн. человек. По словам первого заместителя министра труда и социальной политики Лидии Дроздовой, данный показатель в 2005 году равнялся 27,1%, то есть, незначительное снижение присутствует.

«Больше всего подвержены бедности, как и в России, семьи, имеющие детей (это 33,1%), многодетные семьи (76,4%), семьи с двойной нагрузкой, где есть дети и безработные, 26,4% - семьи, в которых есть и безработные, и трудоспособные – смешанные семьи», - отметила Л.Дроздова. Количество бедных семей в сельской местности превышает показатель в городах.

Прожиточный минимум в Украине - 907 грн., однако, как показал опыт отчаянных экспериментаторов, прожить месяц на такую сумму практически невозможно. Также у нас финансово ограничены пенсионеры, половина из которых (6 млн. человек) получают минимальную пенсию. Говорить о среднем классе как таковом вообще пока не приходится. А принятие нового Налогового кодекса в существующем варианте «добьет лежачего».

Понятно, что никакая украинская власть не заинтересована в богатом и образованном населении, ведь эти люди значительно усложнят руководство страной (в случае перекосов). А вот политика вербальной борьбы с бедностью дает нужный эффект, например, высшие посты электорат «дарит» за гречку. Кроме того, логика наших верхов давно искривлена, дескать, кто богат – тот и элита. Вот и выходит замкнутый круг, поскольку такой «элите» средний класс не нужен.

На днях мир отметил Международный день борьбы с бедностью. По этому случаю украинский Президент пообещал постоянно контролировать «неуклонное выполнение намеченных задач относительно активизации борьбы с бедностью»... Он призывал «представителей власти, социально ответственного бизнеса и депутатов всех уровней» приложить максимум усилия, чтобы «преодолеть это социальное зло». А пока «зло» будут преодолевать, нищенские будни для 12,5 млн. украинцев продолжатся. Может, нам стоило бы отмечать день борьбы с бедностью на национальном уровне, по крайней мере, раз в неделю, чтобы не дать безбедному руководству державы отвлечься на более «важные» дела…

Юлия Главацкая (УНИАН)