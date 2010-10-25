МинЖКХ планирует уравнять тарифы на воду в пределах одного региона

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства планирует выровнять тарифы на водоснабжение в пределах одной области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Григорий СЕМЧУК.

По его словам, министерство разрабатывает схему, которая позволит выровнять тарифы на водоснабжение в пределах одной области.

«Президент четко поставил задание, над которым мы сейчас работаем. Необходимо выровнять (тарифы на водоснабжение - УНИАН) в пределах одного региона, одной области», - сказал он.

Первый замминистра пояснил, что с этой целью планируется создание региональных компаний по управлению водоснабжающими предприятиями, которые при этом остаются в коммунальной собственности.

«Сейчас мы проводим такую работу – создаем региональные компании по управлению этими предприятиями, выравниваем один тариф на регион. И с другой стороны, эти компании становятся привлекательными для привлечения частного капитала», - уточнил он.

При этом Г.СЕМЧУК отметил, что такие компании уже работают в Луганске и Донецке.

«Каждый водоканал должен иметь юриста, планово-финансовый отдел, бухгалтерию. Создав региональную компанию, она возьмет на себя эти функции, а водоканалы, уменьшив операционные расходы, тем самым могут уменьшить себестоимость услуг, то есть тарифы. Эта схема уже отработана, работает в Украине, и мы дальше будет вести работу в этом направлении», - сказал он.