Азаров рассказал, когда рассмотрят вопрос повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что вопрос повышения пенсионного возраста будет актуальным после введения накопительной системы пенсионного страхования.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил в интервью журналистам в Виннице в студии областной государственной телерадиокомпании.

«Вопрос повышения пенсионного возраста будет в повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и будет касаться она тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет. Сейчас главное – обеспечить наполнение Пенсионного фонда, его бездефицитность за счет легальной выплаты заработной платы в полном объеме», - отметил Н.АЗАРОВ.