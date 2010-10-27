Число работающих в сентябре выросло на 0,5%

В Украине размер фонда оплаты труда в сентябре 2010 года составил 25,884 млрд. грн., в январе-сентябре т.г. – 217,079 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По итогам сентября т.г. количество занятых граждан составило 10,713 млн. человек, что на 0,5% больше, чем в августе. В частности, в сентябре данный показатель был самым высоким в Киеве (1,23 млн. человек), Донецкой (1,146 млн.) и Днепропетровской (929,2 тыс.) областях, самым низким – в Севастополе (85,4 тыс.), Черновицкой (139,1 тыс.) и Тернопольской (181,7 тыс.) областях.

Количество работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, по итогам сентября составило 40,1 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем в августе. В режиме неполного рабочего дня (недели) по экономическим причинам в сентябре работало 466,6 тыс. украинцев – на 12,1% меньше, чем в августе.