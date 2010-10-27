Тигипко заявляет о необходимости легализовать «копанки»

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что необходимо легализовать «копанки», чтобы избавить работающих там горняков от полурабского положения перед правоохранительными органами и бандитами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в Донецке на пресс-конференции.

«Моя позиция по "копанкам" – нужна легализация, нужны простые механизмы, которые позволили бы легализовать это, иначе ребята в погонах и бандиты будут постоянно на полурабском положении держать там этих людей», - сказал С. ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что это единственное решение данной проблемы нелегальной добычи угля. «Только легализация, и не надо этого бояться», - заключил вице-премьер-министр.