Польша планирует усилить ответственность работодателей украинцев

Польская власть планирует усилить ответственность работодателей, которые берут на работу иностранцев по упрощенной системе трудоустройства, по которой чаще всего в Польше работают граждане Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил заместитель директора Департамента труда Министерства труда и социальной политики Матеуш ГАЧИНСКИЙ.

По его словам, соответствующие изменения планируется включить в распоряжение министерства, которое будет регулировать трудоустройство по этой системе с 2011 года.

„Они (изменения) не будут касаться работников, а будут накладывать дополнительные обязанности на работодателей”, - сказал он, заметив, в то же время, что они не будут слишком тяжелыми.

Собеседник агентства отметил, что министерство, в частности, предлагает разрешить оформлять заявки на трудоустройство иностранцев по упрощенной системе лишь тем работодателям, которые не имеют задолженности перед польским бюджетом.

По его словам, окончательная редакция распоряжения, которое сейчас еще проходит консультации, будет обнародована, скорее всего, в ноябре.

„Нам важно, чтобы работодатель, берущий на работу иностранного работника, осознавал, какие обязанности из этого вытекают”, - отметил он.

М.ГАЧИНСКИЙ также подтвердил, что введенная в 2007 году польской властью в форме эксперимента упрощенная система трудоустройства граждан государств-непосредственных соседей со следующего года будет действовать без временных ограничений (последнее распоряжение предусматривало, что система будет действующей до 2011 года - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по данным украинских дипломатов в Польше, 70% жалоб украинцев в консульства связаны с невыплатой зарплат польскими работодателями, оформляющих для украинцев заявку на трудоустройство, на основании которой те получат визы, но не подписывают контракт.

По данным экспертов, работодатели нередко отказываются от заключения договора, чтобы не оплачивать взносы в фонды медицинского и социального страхования, а также для того, чтобы сэкономить на налогах.

В то же время без контракта украинцы лишены социальной и медицинской защиты и не имеют никаких шансов добиться выплаты зарплат у недобросовестного работодателя.

Справка УНИАН. Свыше 90% заявок на трудоустройство по упрощенной системе польские работодатели оформляют на граждан Украины, которые с начала действия эксперимента 20 июля 2007 года по 2010 год получили свыше 320 тыс. заявок на работу.