В ЕС показатель безработицы в сентябре не изменился - 9,6%

С устранением сезонных колебаний показатель безработицы в Европейском Союзе (по 27 странам-членам союза) в сентябре составил 9,6%, что на 0,3% больше по сравнению с сентябрем 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Евростата.

Согласно сообщению, в августе 2010 года данный показатель также составлял 9,6%.

По оценкам Евростата, в сентябре текущего года 23,109 млн. человек были безработными, что на 71 тыс. человек больше по сравнению с августом 2010 года, и на 0,656 млн. человек больше, чем в сентябре прошлого года.

Самый низкий показатель безработицы был зафиксирован в Нидерландах (4,4%), самый высокий – в Испании (20,8%), Латвии (19,4% во втором квартале 2010 года), Эстонии (18,6% во втором квартале 2010 года) и Литве (18,2% во втором квартале 2010 года).