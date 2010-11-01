Порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине не превышен – Минздрав

В Украине эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями остается стабильной, показатели заболеваемости являются ниже эпидемического порога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на информацию Украинского центра гриппа и острых респираторных инфекций.

В целом на прошлой неделе в 10 контрольных городах зарегистрировано 44 тыс. 920 больных острыми респираторными инфекциями, госпитализирован 471 чел. (1,1% больных). Среди госпитализированных 87,0% составляют дети в возрасте до 17 лет.

На сегодняшний день не зарегистрирован ни один летальный случай среди больных в 10 контрольных городах, также отметили в Украинском центре гриппа и острых респираторных инфекций.

По данным еженедельного электронного бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (EuroFlu, 42 неделя), активность гриппа в Европейском регионе продолжает находиться на низком уровне; регистрируются спорадические случаи выявления вирусов гриппа A(H3N2), пандемического гриппа А(H1N1) и гриппа В. Наявные данные не позволяют достоверно прогнозировать, какой тип или подтип вируса будет доминировать в Европе в нынешнем сезоне, заявляют в Минздраве Украины.

В то же время, как прогнозируют в Центре гриппа, на протяжении следующих недель возможно незначительное сезонное колебание показателей заболеваемости острыми респираторными инфекциями, как в отдельных регионах, так и в целом по Украине.