Подлодка “Запоріжжя” войдет в боевой состав ВМС Украины

В мае 2011 года подводная лодка “Запоріжжя” должна войти в боевой состав Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник штаба – первый заместитель командующего ВМС ВСУ контр-адмирал Юрий ИЛЬИН в интервью телерадиокомпании “Бриз”, сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны.

По его словам, в декабре текущего года начнутся швартовые испытания подводной лодки “Запоріжжя”, а в мае 2011 года - ходовые испытания, после которых подводная лодка войдет в боевой состав Военно-Морских сил ЗСУ

***Подводная лодка “Запоріжжя” была спущена на воду в Ленинграде в 1970 году. До 1990 года была в составе ВМФ СССР. Украина получила подводную лодку в период разделения Черноморского флота. Ремонт подводной лодки “Запоріжжя” продолжается с 1991 года. На 18 февраля 2010 года субмарина была готова на 92%.