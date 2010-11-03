Прожиточный минимум в 2011 г. повысится до 963 грн.

В 2011 году размер прожиточного минимума будет увеличен до 963 грн. с 888 грн. в 2010 году.

Об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

Такой размер прожиточного минимума будет предусмотрен в проекте бюджета на следующий год, над которым работает правительство.

«В 2009 году прожиточный минимум составлял 675 грн., в 2010-м – 888 грн., в 2011-м прожиточный минимум будет составлять 963 грн.», - сказал В.НАДРАГА.