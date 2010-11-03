Украина отказалась от повышения пенсионного возраста для женщин
Но расходная часть Пенсионного фонда будет сокращена
Украина отказалась от возможного повышения пенсионного возраста для женщин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО журналистам в среду.
По его словам, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин.
Этот компромиссный вариант украинская сторона намерена предложить завтра на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), который выставлял данное условие для дальнейшего сотрудничества с Украиной в рамках программы стенд-бай.
С.ТИГИПКО не рассказал детально о схеме предложенной компенсации, при этом уточнил, что цель будет достигнута за счет сокращения расходной части Пенсионного фонда.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что вопрос повышения пенсионного возраста будет актуальным после введения накопительной системы пенсионного страхования.
«Вопрос повышения пенсионного возраста будет в повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и будет касаться она тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет. Сейчас главное – обеспечить наполнение Пенсионного фонда, его бездефицитность за счет легальной выплаты заработной платы в полном объеме», - отметил Н.АЗАРОВ.