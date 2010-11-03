Количество обратившихся в Украине за субсидиями за год увеличилось в 5 раз

В текущем году с просьбой предоставить субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине обратились 1 млн. 416 тыс. человек, что в 5,3 раза больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА.

«Это дает нам возможность сказать, что упрощение самой процедуры получения субсидий, а также уменьшение оплаты по коммунальным платежам в доходе семьи свидетельствует о том, что население поняло то, что предложило государство, и соответствующим образом на эту тему отозвалось», - сказал В.НАДРАГА.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Минтруда, на данный момент рассмотрено более половины обращений на получение субсидий, и 54% обращений уже удовлетворены.

По последним данным ведомства, в Украине получают субсидии более 600 тыс. семей.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, я январе-сентябре текущего года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 40,6 млн. грн., что на 6,1 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2009 года.