В России будут регулировать цены на жизненно необходимые лекарства

Глава правительства РФ Владимир Путин поставил свою подпись под постановлением "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", сообщает k2kapital.

Этим документом утверждаются правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на такие лекарственные препараты, а также правила установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей.