В Украине важнейшим критерием привлекательности работодателя остается уровень зарплаты - Ernst & Young

В Украине для кандидатов с опытом работы важнейшим критерием привлекательности работодателя остается уровень зарплаты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Ernst & Young» со ссылкой на результаты собственного исследования «Лучший работодатель среди кандидатов с опытом работы».

Кандидаты с опытом работы делают выводы о привлекательности работодателя, исходя из следующих критериев: 68% кандидатов интересует высокая заработная плата, 63% изучают возможности для личностного и профессионального развития, 60% обращают внимание на позицию компании на рынке, а 56% интересуются перспективами карьерного роста.

Критерии привлекательности работодателя существенно не изменились по сравнению с докризисными временами. В 2006 году во время аналогичного исследования респонденты называли подобные характеристики, формирующие их мнение о привлекательности работодателя.

В исследовании «Эрнст энд Янг», проведенном в июле-августе 2010 года, приняли участие 1820 респондентов. Более 50% опрошенных были старше 26 лет. Участие в исследовании приняли представители среднего руководства (43%), профессионального звена (42%) и руководства (15). Среди респондентов 52,4% – представители мужского пола, 47,6% – женского.

Кроме критериев привлекательности работодателя, в ходе исследования изучалось мнение кандидатов с опытом работы о лучших работодателях Украины, а также источники информации, которые эта группа кандидатов использует, чтобы узнать больше об интересующих их компаниях.

Согласно результатам исследования, всего респонденты назвали 1484 компании, в которых они хотели бы работать.

По мнению 33% опрошенных, главным источником информации о потенциальных работодателях являются веб-сайты по трудоустройству. С незначительным отставанием идут два следующих источника информации: родственники/друзья и СМИ – их назвали по 30% респондентов. Кроме того, кандидаты с опытом работы отметили, что часто знают о компании, потому что работали с ней как с партнером по бизнесу (26%).

По данным пресс-службы, исследование «Лучший работодатель среди кандидатов с опытом работы за 2010 год» проводилось путем онлайн-опроса, ссылки на который были размещены на сайтах по трудоустройству и на веб-странице «Эрнст энд Янг».

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является одной из четырех ведущих международных компаний по предоставлению профессиональных услуг.

В Украине компания «Ernst & Young» ведет деятельность с 1991 года. Сегодня в офисах «Эрнст энд Янг» в Украине работают более 500 специалистов.