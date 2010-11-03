Минтруда заявляет, что Кабмин не сокращал пенсионные надбавки жертвам нацизма

Министерство труда и социальной политики Украины выступает с официальным опровержением информации об уменьшении пенсионных выплат жертвам нацизма в связи с признанием утратившим силу пункта 3 постановления Кабмина №530 от 28 мая 2008 года "Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан".

Об этом сказано в официальном письме пресс-службы министерства, переданном УНИАН.

Согласно разъяснению пресс-службы, 1 июля 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон „О жертвах нацистских преследований” относительно возраста несовершеннолетних узников и размера повышения пенсий, статьями 2 и 3 которого устанавливались соответствующие надбавки в 25%, 30%, 40% и 50% к размеру ежемесячной пенсии соответственно.

Согласно „Заключительным положениям” данного Закона Кабинет министров Украины обязан „в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного Закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом”.

Пресс-служба Минтруда подчеркивает, что на ни один день надбавки к пенсиям жертвам нацизма ни во время действия постановления, ни во время действия Закона не переставали действовать и никогда не изменялись в сторону уменьшения.

Справка УНИАН. Постановлением Кабмина № 976 от 27 октября т.г. признается утратившим силу пункт 3 постановления Кабмина №530 от 28 мая 2008 года "Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан".

Указанный пункт предусматривает, что начисление повышенной пенсии или ежемесячной пожизненной денежной социальной помощи, которая выплачивается вместо пенсии, согласно Закону «О жертвах нацистских преследований», проводится в таких размерах: бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период ВВВ и Второй мировой войны, а также детям, которые родились в этих местах, – на 25%; бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концлагерей, гетто, других мест принудительного заключения, признанных инвалидами первой, второй, третьей групп общего заболевания и по другим причинам – соответственно на 50%, 40% и 30% и т.д.