СБУ разоблачила должностных лиц Пенсионного фонда, за взятки насчитывающих повышенные пенсии

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области разоблачили факты хищения государственных средств должностными лицами Управления Пенсионного фонда Украины в Одессе в результате незаконного начисления за взятки повышенных пенсий.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, во время проверки установлено, что, в частности, правонарушители подготовили недостоверные документы на перечисление пенсий более чем для полусотни граждан, причем 25 из них уже получили безосновательно «повышенные» выплаты на сумму более 200 тыс. грн. За такие услуги злоумышленники требовали и получали взятки от 3 до 8 тыс. грн.

Управлением СБУ в области возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами несанкционированных изменений и уничтожения информации, которая обрабатывалась в компьютерной сети и базе данных «Система персонифицированного учета сведений» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Управления Пенсионного фонда Украины в Одессе по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.