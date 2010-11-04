Новогодние подарки подорожают

Кондитеры повысили цены на новогодние подарки в текущем году.

Об этом в комментариях УНИАН сообщили компании – крупнейшие производители кондитерской продукции.

Производители уже начали продажу новогодних наборов.

В корпорации Roshen сообщили, что подарки уже поступили в розничные сети. «Относительно прошлого года цена на подарки выросла не выше среднегодового уровня инфляции», - пояснили в компании. Новогодняя коллекция Roshen для украинского рынка состоит из 18 видов подарков, весом от 150 г до 1 кг.

Корпорация «Бисквит-Шоколад» уже начала поставки новогодних подарков в национальные торговые сети. К расфасовке новогодних подарочных наборов компания приступила в начале октября, и первые партии этой продукции отправлены на экспорт. На сегодня компания отгрузила 57,5 тыс. подарков, из которых почти 70% (38 тыс. штук) получили торговые операторы США, Германии, Израиля, Казахстана и Литвы. Всего компания подготовила к Новому году и Рождеству 21 вид подарков.

Как сообщили УНИАН в компании «Бисквит-Шоколад», цена на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10%. «По количеству заказов на подарки, полученных в октябре, можно ожидать их продажи на уровне сезона 2009 года», - добавили в компании.

Директор по маркетингу кондитерской компании «АВК» Александр ЛАВРОВ сообщил, что компания уже начала производство сладостей для новогодне-рождественских подарков. В рознице они будут доступны начиная с первых чисел декабря. В этом году компания предлагает коллекцию из 10 сладких наборов. При этом в компании заявили, что стоимость 1 кг сладостей в подарке не изменилась, а качество конфет повысилось. «В этом году за ту же цену по весу продукции мы положим в наборы только лучшие наши сладости», - заявил А.ЛАВРОВ.

Компания «КОНТИ» в этом году предлагает 29 видов подарков. В коллекции-2011 представлена продукция от подарков весом 150 г до больших (1300 г).

«Цены на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом выросли, это связано с общей тенденцией увеличения стоимости кондитерских изделий, входящих в состав подарков (этому предшествовал рост мировых цен на основные виды кондитерского сырья)», - заявили в компании «КОНТИ». «Учитывая активность спроса на новогодние подарки в прошлом году, в текущем сезоне Группа «КОНТИ» расширила ассортиментную линейку своей новогодней коллекции и планирует увеличить объем производства данной продукции», - добавили в компании.