Франция не против предоставления Украине плана действий по отмене визового режима

Франция принципиально не против предоставления Украине Плана действий по отмене визового режима.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Постоянного представительства Франции при Евросоюзе.

«Франция не имеет принципиальных возражений, однако хотела бы гарантий исполнения всех необходимых для этого процедур… Мы хотим быть уверенными в том, что документ будет серьезно воспринят обеими сторонами», - сказал он.

Пресс-секретарь представительства Франции при ЕС также сообщил, что Еврокомиссия подготовила соответствующие документы, и сейчас продолжается работа по обсуждению технических деталей предоставления Украине Плана действий по отмене визового режима.

«Техническая работа продолжается и будет продолжаться на следующей неделе, и, вполне возможно, что во время саммита ЕС-Украина такой План действий будет предоставлен», - сообщил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Франция не считает, что Украина должна получить План действий по отмене визового режима после Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры об отмене краткосрочных виз в конце 2008 года. В мае этого года стороны договорились о возможности предоставления Украине Плана действий.

25 октября Совет иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение о том, что План действий для Украины должен состоять из двух разделов. Первый будет предполагать осуществление необходимых законодательных изменений, а второй – внедрение этих изменений на практике.

Саммит ЕС-Украина состоится в Брюсселе 22 ноября.