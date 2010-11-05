На саммите Украина-ЕС ожидается принятие дорожной карты - Шпек

На предстоящем саммите Украина-ЕС ожидается принятие дорожной карты на пути к безвизовому режиму. Об этом заявил специалист по вопросам ЕС Роман ШПЕК в интервью журналу «Профиль».

Дипломат считает, что такой документ будет принят, но отмечает: «Если посмотреть, как Евросоюз шел к безвизовому режиму с поляками, румынами, балканскими странами, то станет понятно, что для Украины формируют несколько кругов ада».

Комментируя перспективы предстоящего саммита, Р.ШПЕК заявил: «Думаю, прозвучит много пожеланий в отношении усовершенствования конституционного устройства, избирательного законодательства, чтобы оно было стабильным и не менялось в преддверии выборов». Дипломат также выделил круг вопросов, которые будут подниматься в ходе саммита: сотрудничество Украины и ЕС в авиационной сфере, в области юстиции и внутренних дел, визовый диалог, и подведение итогов партнерста в энергосфере. «Тут украинская сторона добилась наибольших успехов, приняв закон о рынке газа, создав органы, ответственные за тарифную политику», – отметил Р.ШПЕК.