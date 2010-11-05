Азаров: повышать пенсионный возраст можно лишь при увеличении продолжительности жизни

Повышение пенсионного возраста в Украине возможно лишь в случае увеличения средней продолжительности жизни в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«По мере того, как будет увеличиваться продолжительность жизни в нашей стране, подчеркиваю, по мере того, как будет увеличиваться продолжительность жизни, будет рассматриваться вопрос о возможном изменении выхода на пенсию для определенных категорий лиц», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что такая возможность будет предварительно обсуждена с представителями общественности.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство осуществляет в Украине пенсионную реформу, которая рассчитана на несколько лет. По словам Н.АЗАРОВА ее проведение рассчитано на несколько этапов, и в конечном счете должно привести к тому, что государство будет гарантировать определенный минимум пенсионных выплат, а основная часть пенсии будет состоять из личных взносов на свой персональный счет работников в течение трудового стажа. По словам Н.АЗАРОВА, одной из целей пенсионной реформы есть стремление заинтересовать работающих граждан откладывать деньги для последующих выплат пенсий. В тоже время, по словам Н.АЗАРОВА, правительство намерено в будущем рассмотреть вопрос отмены выхода на пенсию отдельных категорий в 35-40 лет. По его словам, эта норма должна остаться, например, для тех военных, которые служили в военных условиях, но те, военные, которые прошли службу в обычных условиях, по мнению Н.АЗАРОВА, не должны выходить на пенсию в 35-40 лет. «Это не справедливо», - сказал Н.АЗАРОВ.