Правительство планирует введение электронных социальных карточек - Азаров

Кабинет министров Украины планирует введение электронных социальных карточек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ во время выступления на торжествах по случаю Дня работника социальной сферы сегодня в Киеве.

«Введение электронных социальных карточек обеспечит эффективное получение адресной помощи от государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, электронные карточки смогут выполнять разные функции, в частности информационную и платежную. Как сказал премьер-министр, такая система даст возможность определить, где необходимы социальные расходы государства в первую очередь. «Позволит создать систему, в которой те, кто предоставляет услуги, автоматически получают возмещение из бюджета в обход бюрократического аппарата», - отметил Н.АЗАРОВ.

По его словам, введение электронных карточек позволит снизить бумажное обращение и приблизит Украину к современной системе управления. По словам премьера, такая реформа в Украине начнет внедряться со следующего года.