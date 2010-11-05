Поступления в Пенсионный фонд за 10 месяцев выросли на 126%
14:40, 05 ноября 2010Соцполитика
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По оперативным данным, в январе-октябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех ресурсов финансирования поступило 152,465 млрд. грн., что на 31,526 млрд. грн., или на 126,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.
В частности, собственные поступления составили 95,567 млрд. грн., что составляет 97,7% плановых показателей. В январе-октябре т.г. поступления собственных доходов увеличились на 14,342 млрд. грн., или на 117,7%.
Расходы на выплату пенсий за отчетный период составили 158,064 млрд. грн.
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