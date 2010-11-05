Поступления в Пенсионный фонд за 10 месяцев выросли на 126%

По оперативным данным, в январе-октябре 2010 года в бюджет Пенсионного фонда Украины со всех ресурсов финансирования поступило 152,465 млрд. грн., что на 31,526 млрд. грн., или на 126,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ПФУ.

В частности, собственные поступления составили 95,567 млрд. грн., что составляет 97,7% плановых показателей. В январе-октябре т.г. поступления собственных доходов увеличились на 14,342 млрд. грн., или на 117,7%.

Расходы на выплату пенсий за отчетный период составили 158,064 млрд. грн.