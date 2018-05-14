Бедность переводит Украину на социальную карточку. Но и она дорого стоит…

Нынешний День работника социальной сферы ознаменовался тем, что власть в очередной раз напомнила – Украина переходит на адресную помощь. Именно на этой реформе не один год настаивают, вернее, настоятельно советуют ею заняться, главные спонсоры нашего государства – МВФ, Всемирный банк и европейские финансовые институты. Рекомендации действительно ко времени. Имея в наличии бюджет, дефицит которого, по данным Счетной палаты, только за 9 месяцев текущего года увеличился более чем вдвое – до 52,8 млрд. грн. (по мнению экспертов, по итогам года он составит 66 млрд. грн., или 6% ВВП), а внешний долг достиг 404,3 млрд. грн., совершенно логично наконец-то спрыгнуть с социальной «иглы» формирования государственной казны на предоставление помощи конкретному человеку и в соответствии с его потребностями и социальным статусом.

В Кабмине считают, что введение электронных социальных карточек обеспечит эффективное получение адресной помощи от государства. По словам премьер-министра Николая Азарова, электронные карточки смогут выполнять разные функции, в частности информационную и платежную. Такая система даст возможность определить, где необходимы социальные расходы государства в первую очередь. Еще одним положительным моментом, по мнению премьера, является то, что нововведение позволит снизить бумажное обращение и приблизит Украину к современной системе управления. Реформа заработает со следующего года.

Карточная прелюдия

Разговоры о введении адресной социальной помощи ведутся не первый год, особенно актуализировались они в кризис. И это понятно: казну некому пополнять – количество пенсионеров давно превалирует над числом работающих, сюда же можно добавить безработных, «временно трудоустроенных», в целом всех, кто должен перечислять в бюджет, но в силу «кризисных» обстоятельств не может это сделать. Как результат – Пенсионный фонд, из которого и идут соцвыплаты, давно «на ладан дышит». И бедненькое государства, которое давно влачит нище-миллиардеровский образ жизни, вроде бы нашло выход из сложившейся ситуации. И что интересно, как раз в тот момент, когда, по утверждению власти, страна на подъеме, кризис отступает, а промышленность восстанавливает прежние утраченные позиции, причем решение принимается спустя ни один год выслушивания советов доброжелателей. В этом просматривается одна очень «деликатесная» идея переформировать финансовые потоки, среди которых социалка по объему играет одну из главных скрипок. Не будем снимать со счетов тендерные отношения в Украине, по средством которых будет выбираться банк для обеспечения карточек, не стоит исключать и банковский «интерес», а также фискальные нагрузки, которые компенсируют потери этих «транзитных» схем. Подобные рассуждения говорят только о том, что нас разучили верить в благие намерения власти, мы во всем ищем подвох. Как удалось верхам превратить нас в таких циников, им стоило бы давно задуматься, прежде чем обижаться на подобные выпады…

Но вернемся к самой идее. 11 октября Кабмин принял решение создать единую информационно-аналитическую систему учета и управления средствами социальной сферы и внедрить электронную социальную карту (постановление №947). Главным исполнителем и координатором нововведения определено Министерство финансов. Пилотные проекты должны заработать в Киеве, Харьковской и Черновицкой областях. К тому же Минфин должен предусмотреть в проекте госбюджета на 2011 год и последующие года средства для внедрения электронной социальной карты (остается только догадываться, от чего отнимут, чтобы в данном направлении прибавить).

Что касается столицы, то социальная карточка киевлянина заработает с 1 января 2011 года. По словам заместителя председателя КГГА Руслан Крамаренко, если раньше речь шла о внедрении этого проекта преимущественно на транспорте, то теперь власти столицы решили значительно расширить сферу действия социальной карточки. “То есть, завести на нее не только право гражданина на бесплатный проезд, но и все другие льготы, предусмотренные действующим законодательством. Речь идет, в частности, и о получении субсидий на оплату услуг ЖКХ», - пояснил Р.Крамаренко.

Стоит напомнить, что столичная власть планировала внедрить социальную карточку еще в 2009-2010 годах. Увы, было не того…

Кстати, первыми обратились к Президенту с просьбой ввести социальные карточки для незащищенных слоев населения аграрии. В обращении ведущих аграрных ассоциаций говорилось, что в Украине на протяжении последних двух лет основные пищевые продукты значительно подорожали, что снизило покупательскую способность населения, и основной удар от повышения цен приняли на себя незащищенные слои населения. При этом отмечается, что практически все предыдущие правительства регулировали рынки основных видов продовольствия путем административного вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий аграрного сектора и торговли, вводя запреты и ограничения, а также экономически необоснованное снижение рентабельности и т.д., что приводило к убыткам производителей. Таким образом, предприятия аграрного сектора на протяжении длительного времени выполняли функции социального донора, что сдерживало развитие отрасли и ухудшало инвестиционный климат государства. По мнению аграриев, введение соцкарт является выходом из создавшейся ситуации.

По подсчетам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, в следующем году на реализацию данной программы необходимо будет выделить около 2-3 млрд. грн. В расчетах учитывалось, что малообеспеченной является пятая часть населения Украины.

К сельхозпроизводителям присоединился и МинЖКХ. Министерство предлагает заменить льготы на коммунальные услуги адресной помощью населению.

Игра в карты

По мнению большинства экспертов, введение карточек – положительный момент. Это позволит контролировать расходование бюджетных средств. Но называются ими и риски. Один из них – способность государства не формально, а в соответствии действительности определить количество малообеспеченных и состоятельность оказать им адекватную финансовую помощь.

А президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило считает, что проект введения социальных карточек требует увеличения расходов из государственного бюджета. В нынешних условиях это сделать практически невозможно. "Таким образом, скорее всего, - это стратегическое долгосрочное направление", - говорит Я.Жалило. По его мнению, социальные карточки сначала следует вводить при оплате городского транспорта и начислении льгот за жилищно-коммунальные услуги, а затем переходить на продукты.

В России тоже вводят социальные карты. Выпуск единой соцкарты россиянина обойдется бюджету РФ в более чем 40 миллиардов рублей, но это при участии банков, а общая сумму затрат оценивается в 86 млрд. рублей. Подсчеты приводятся с учетом инфраструктуры, необходимой для организации всего цикла существования карт, составляющего пять лет. Карты будут выпускаться при помощи банков, а их общее количество составит 142 миллиона, по числу жителей страны. Планируется, что к 2015 году все россияне получат свою карту.

(В начале 2005 года Россию захлестнули массовые акции протеста после принятия закона о монетизации льгот. Причем граждане, вышедшие на митинги, требовали не только возврата натуральных льгот, но и отставки местных и федеральных властей.).

В итоге выходит, что социальные карточки, хоть и являются вынужденной мерой, но положительных моментов в их введении предостаточно. Одной их них является то, что, к примеру, проехав в метро с использованием этой карты, выручка от проезда будет направлена непосредственно перевозчику, т.е. деньги будут направляться в те отрасли, которые и предоставляют социальные услуги. А у человека будет выбор, на что потратить льготы.

Но карта задумана как универсальный документ, а без создания определенных баз данных и процессинговых компаний, без внедрения новейших технологий для наделения карточки высокими уровнями защиты, без содержания банкоматов и терминалов, что невозможно без мощных финансовых вливаний, ничего путного из затеи не выйдет. Да и справиться со всем перечисленным за несколько месяцев невозможно. Остается надеяться, что хорошая идея не превратится в пустую забаву…

Елена Быстрицкая (УНИАН)