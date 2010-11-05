Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предложила три рецепта решения проблем Пенсионного фонда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, на «круглом столе» на тему: «Пенсионная реформа: достойная старость или борьба за выживание?», организованном Комитетом ВР и Аналитическим центром Программы развития ООН «Голубая лента», Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила, что пенсионный кризис в Украине – результат перманентного социально-экономического кризиса в стране, который продолжается последние 20 лет. За это время население страны сократилось более чем на 7 млн. человек. «Однако повышение пенсионного возраста не выведет из кризиса пенсионную систему. Это начинает понимать даже власть. И временный отказ правительства от повышения пенсионного возраста для женщин – это наша маленькая победа», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета ВР напомнила, что заявления вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО о необходимости повышения пенсионного возраста для женщин и обязательство правительства Украины перед МВФ повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет вызвали панику и тревожные настроения в обществе. «Фактически, женщин хотели сделать заложницами экономической политики. Ко мне обратились десятки женских общественных организаций с просьбой выступить с законодательной инициативой. Я подготовила закон о моратории на повышение пенсионного возраста для женщин, но его, к сожалению, не поддержала Верховная Рада, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Тем не менее, общественное давление оказалось сильнее и правительство отступило».

По мнению главы парламентского комитета, простыми решениями выйти из сложившейся ситуации не удастся. Поэтому решать проблему необходимо комплексно, предложив обществу модель построения пенсионной системы, которая аккумулирует в себе все лучшие мировые наработки в этой сфере. Пока же Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила 3 рецепта решения проблем Пенсионного фонда: «Первый – вывести бизнес из тени, создав систему, при которой налоги будет платить выгодно. Тогда деньги пойдут в Пенсионный фонд. Второй – провести антикоррупционную реформу и обеспечить честное распределение бюджетных поступлений. И третье – быть честными по отношению к своему народу, пересмотреть потребительскую корзину и минимальный прожиточный минимум, привести их в соответствие с реальной жизнью и сделать основой всей социальной политики правительства».

Она подчеркнула, что у власти есть все возможности провести настоящие реформы в пенсионной системе. Для этого необходимо избавиться от хаоса, когда в течение нескольких месяцев точка зрения правительственных чиновников меняется на прямо противоположную, разработать модель будущей пенсионной системы, которая будет воспринята обществом и последовательно воплощать ее в жизнь. «Я уверена, что есть свет в конце тоннеля и совместными усилиями мы сможем выработать решения, которые помогут эффективно реформировать пенсионную систему Украины», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.