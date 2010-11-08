Эксперт констатирует ухудшение социально-экономической ситуации в столице

Директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО констатирует ухудшение социально-экономической ситуации в столице.

”Обещания лучшей жизни «уже сегодня» для киевлян обернулись неслыханным ценовым ударом по исхудавшим бумажникам”, - отметил эксперт, сообщили УНИАН в пресс-службе «Института города».

Он обратил внимание на то, что за 9 месяцев этого года макароны подорожали на 4%, мясо, рыба и кондитерские изделия – на 5%, масло – на 6%. Хлеб и хлебопродукты поднялись в цене на 12%, еще больше подорожали молоко – на 22%, масло – на 24%, сыр – на 26%. Однако самый больший ценовой прыжок у сахара – 48%.

«Это данные официальной статистики, которая оперирует средними показателями по широкому ассортименту наименований, а реально дорожали наиболее массовые виды продуктов, – объясняет эксперт, – и это подорожание значительно больше, например, «демократическая» гречка выросла в цене почти вдвое».

А.СЕРГИЕНКО отмечает, что по официальным данным, овощи и фрукты подорожали на 1% и 5% соответственно. Однако, по его словам, следует иметь в виду, что размер подорожания определяется относительно декабрьских цен, а овощи и фрукты имеют в этот период самые высокие показатели. Несмотря на это, на протяжении всего 2010 года их цена оставалась такой же высокой, как и зимой. В мае-июне фрукты были дороже на 12%-14%, а овощи вообще с февраля до июля стоили на 23%-29% дороже, чем под новый год, отметил эксперт.

«Официальное подорожание картофеля на 7,5% вообще выглядит как издевательство над здравым смыслом и над людьми, достаточно просто заглянуть на любой рынок, чтобы в этом убедиться, и все это происходит на фоне падения доходов киевлян», - отметил он.

Эксперт отметил, что в июле-сентябре (последние данные) и номинальная, и реальная зарплата киевлян постоянно сокращается, чего до сих пор никогда не происходило в столице.

На 15% (по официальным данным) выросли цены на алкогольные, безалкогольные и табачные изделия, на 14,5% - на жилищно-коммунальные услуги, в частности на отопление и горячую воду – почти на 40%. Однако больше всего увеличилась стоимость природного газа – в 1,5 раза, что однозначно повлияло на стоимость всех товаров и услуг, составляющей которых является газ или коммунальные услуги, подчеркнул он.

«Мы видим, что в столице, где местные выборы были отменены, однако делами заправляют представители новой власти, имеет место беспрецедентное ухудшение социально-экономической ситуации – цены растут, а доходы киевлян падают», – просуммировал А.СЕРГИЕНКО.