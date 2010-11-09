Представители МВФ и профсоюзов Украины поговорили об устойчивости пенсионной системы

Миссия Международного валютного фонда, находящаяся в Киеве в рамках первого пересмотра программы stand-by, 8 ноября провела встречу с представителями Федерации профсоюзов Украины, Конфедерации независимых профсоюзов и Всеукраинского объединения солидарности трудящихся.

Об этом сообщается на сайте МВФ,

"Мы провели конструктивный обмен мнениями с представителями профсоюзов. Мы согласились на важность создания условий для устойчивого экономического роста и создания рабочих мест с целью улучшения жизни украинского народа. Мы подробно обсудили необходимость принятия мер для долгосрочной устойчивости пенсионной системы через параметрические реформы и усилия по борьбе с неформальной экономикой», - сказал глава миссии в Украине Танос АРВАНИТИС по итогам заседания.

По его словам, также в ходе обсуждения стороны договорились о важности ужесточения бюджетной политики, что также защищает наиболее уязвимые слои населения.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) под руководством Таноса АРВАНИТИСА находится в Украине для проведения дискуссии по первому кредиту stand-by, одобренному в июле этого года.

Напомним, выделение было одобрено Фондом 29 июля 2010 года для 10 млрд. SDR (около 15,8 млрд. долл.) в поддержку программы властей по экономической перестройке и реформам.

Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства предусматривается привлечь под ставку 3,5% годовых.

Украина получила первый транш нового кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл. Второй транш кредита ожидается в декабре, однако для этого необходимо выполнить все параметры программы сотрудничества с МВФ.