МОТ: средний уровень безработицы в мире 7,8% - надо 44 млн новых рабочих мест в год

В мире в течение ближайшего десятилетия потребуется ежегодно создавать 44 млн новых рабочих мест для сохранения нынешнего уровня занятости, сообщает http://www.prime-tass.ru/news/ПРАЙМ-ТАСС. Об этом говорится в отчете, распространенном Международной организацией труда /МОТ/. При этом одним лишь странам, входящим в Группу двадцати, придется создавать по 21 млн новых рабочих мест в год.

Как подчеркивается в документе, уровень безработицы в 20 странах, обладающих крупнейшими экономиками на планете, колеблется от 5 до 25 проц при среднем показателе в 7,8 проц.

При этом в особенно сложной ситуации находится в этих государствах молодежь. И хотя ситуация слегка улучшилась за первые шесть месяцев текущего года, 16-20 проц молодых людей не могут найти работу, отмечается в докладе МОТ.

Согласно последним данным МОТ, общее число безработных в мире составляет около 210 млн человек, что является "никогда не виданной до этого цифрой, на 30 млн человек превышающей число безработных накануне кризиса, в 2007 году". За этот период на 4 проц уменьшился размер реальной заработной платы.

Отчет МОТ приурочен к намеченному на 11-12 ноября в Сеуле саммиту "двадцатки".