Минимальная зарплата в Украине должна быть не менее 45% от средней - профсоюзы

Уровень минимальной заработной платы должен быть не менее 45% от средней зарплаты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава федерации профсоюзов Украины Василий ХАРА сегодня во время подписания Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых соглашений в Украине на 2010-2012 годы между правительством, работодателями и профсоюзами.

«Поставлена задача, чтобы минимальная заработная плата в ближайшее время составляла, как это в Европейском Союзе, - не менее 45% от средней заработной платы по стране», - сказал В.ХАРА.

Он отметил, что соответствующее положение внесено в Генеральное соглашение относительно реализации социально-экономической политики в Украине.

Он отметил, что на сегодня показатель заработной платы на уровне 45% от средней по Украине должен составлять 1063 грн. Но в настоящее время минимальная зарплата в Украине составляет 888 грн.