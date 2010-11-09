Президент инициирует увеличение помощи при рождении и по уходу за ребенком

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ инициирует повышение размера помощи при рождении ребенка и по уходу за ребенком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

По ее словам, в Верховную Раду Украины уже направлены два соответствующих законопроекта.

И.АКИМОВА сообщила, что первый законопроект предусматривает увеличение размера помощи при рождении первого ребенка до 25 тыс. 50 грн. (на сегодняшний день это 12 тыс. 240 грн.), при рождении второго ребенка - до 50 тыс. 100 грн., при рождении третьего – до 100 тыс. 200 грн.

Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение разовой выплаты при рождении ребенка до 8 тыс. 350 грн. Также проектом закона увеличиваются сроки, на протяжении которых выплачивается материальная помощь: для первого ребенка – с 1 до 2 лет, для второго ребенка – с 2 до 4 лет и третьего – с 3 до 6 лет.