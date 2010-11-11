102 тыс. человек утратили работоспособность на производстве в Донецкой области

В Донецкой области за 9 месяцев текущего 2010 года 102 тыс. человек утратили работоспособность на производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, выступая в ОГА на совещании по вопросам профессиональной заболеваемости.

Глава ОГА акцентировал внимание присутствующих на остроте рассматриваемой проблемы.

«За 9 месяцев 2010 года в Донецкой области 102 тысячи человек утратили работоспособность на производстве, в том числе, 33,3 тысяч – в результате профзаболеваний. Также 3,5 тысячи человек травмированы, в том числе, 100 человек смертельно», - констатировал А. БЛИЗНЮК, подчеркнув, что «эти цифры не могут оставить никого равнодушным».

«За нами люди, и мы обязаны за них отвечать», - сказал глава облгосадминистрации, обращаясь к присутствующим на совещании начальникам профильных подразделений облгосадминистрации и областных управлений, руководителям городов и райгосадминистрации регина, представителям прокуратуры Донецкой области, областного совета профсоюзов.