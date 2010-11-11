В Херсонской области открыли изолятор европейского образца

В райцентре Берислав Херсонской области открыт изолятор временного содержания, который отвечает современным европейским требованиям.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, открытие состоялось вчера в рамках проведения совместной коллегии УМВДУ в Херсонской области и Херсонской облгосадминистрации.

Изолятор временного содержания Бериславского райотдела милиции прекратил свое функционирование еще в 2005 году. Его помещения не соответствовали международным нормам и нуждались в капитальном ремонте. Закрытие изолятора создало много неудобств и для конвойных подразделений, которым приходилось возить арестованных за десятки километров в другие районы, и для оперативников, и для следователей.

Открытие изолятора стало возможным благодаря содействию министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА, после приезда которого в Херсонскую область было выделено 2 млн. грн. на достройку спецучреждения, говорится в сообщении.

Теперь ИВС отвечает международным нормам и стандартам. “Камеры изолятора похожи на комфортабельные квартиры со всеми удобствами. Арестованные могут отдыхать на удобных кроватях с новым постельным бельем, а питаться будут как будто дома: три раза в день. А при необходимости им даже могут выдать новую чистую одежду и обувь. В камере есть отопление, горячая и холодная вода, санузел, шкафы, куда можно положить вещи и продукты. В камерах стало больше света, потому что увеличили окна. По вечерам арестованные могут читать книги и журналы. При таких условиях изолятор Бериславского РО, который рассчитан на 30 мест, с полным правом можно назвать элитарным”, - отмечают правоохранители.

По словам начальника УМВД Валерия ЛИТВИНА, уже в ближайшее время в городах Херсон и Голая Пристань также будут открыты изоляторы временного содержания, которые будут соответствовать европейским стандартам. На восстановление изолятора в Херсоне необходимо 13 млн. грн., добавил он.