Сегодня в Киеве студенты проведут марш против коммерциализации образования

Сегодня, 11 ноября, студенты выйдут на акцию за доступное и качественное образование.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, студенты выразят протест против попыток коммерциализации образования, а также выдвинут целый ряд требований.

Демонстрация в Киеве начнется в 16:00 с пл. Победы, откуда студенты пройдут маршем до Министерства образования и науки Украины.

Организаторами акции в Киеве выступили Независимый студенческий профсоюз “Прямое действие” и Киевская организация Всеукраинской молодежной организации "Фонд региональных инициатив" (ФРИ).

По их информации, акция солидарности при участии других студенческих и молодежных организаций состоится в Хмельницком и планируется во Львове, Ужгороде и Симферополе. О солидарности с акцией заявила молодежь Кировограда, Донецка, Ивано-Франковска, Житомира, Днепропетровска, Ривне, Дубно, Каменец-Подольского, Одессы, Харькова и Винницы.

Организаторы акции напоминают, что «студенческие протесты против платных услуг в начале октября собрали по всей стране более 20 тыс. студентов. В 14 городах состоялись широкомасштабные акции. Студенты поднялись вместе против социальных притеснений со стороны власти. И впервые с 2004 года такое количество людей бесплатно вышли на улицы отстаивать свои права. Студенты почувствовали свою силу, а власть откровенно испугалась».