Оппозиция призывает парламент не поддерживать в целом Трудовой кодекс

Оппозиционное правительство рекомендует парламенту не поддерживать проект Трудового кодекса Украины и предлагает Верховной Раде вернуть его субъекту законодательной инициативы.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

Как отметил министр по вопросам социальной политики и труда оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, предложенный кодекс не отвечает международным стандартам. В частности, статья нового Трудового кодекса увеличивает максимальную продолжительность работы в течение недели с 40 до 48 часов. Кроме того, разрушаются организационно-правовые механизмы обеспечения прав профсоюзов, а работодателям предоставляется право издавать обязательные для их работников «нормативные акты работодателя», которые возвращают трудящихся в положение подобное подневольным людям эпохи феодализма.

Кроме того, по словам А.ПАВЛОВСКОГО, кодексом закрепляется возможность увольнения работника в связи с сокращением штата или изменением структуры всего через две недели. Народный депутат также подчеркнул, что недопустимой является и норма, которая предусматривает применение работодателем технических средств контроля за деятельностью работника на рабочем месте с целью использования полученной информации в качестве доказательной базы для наказания и увольнения работника. «Поэтому я призываю всех, включая профсоюзы, пикетировать и бойкотировать, чтобы этот кодекс не был принят. Принятие этого Трудового кодекса позволит В.ЯНУКОВИЧУ и его команде окончательно утвердить власть олигархического капитала», - сказал он.