Правительство компенсирует разницу в тарифах на газ к середине декабря.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Разница в тарифах будет компенсирована. Я думаю, приблизительно к середине декабря», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявил, что правительство планирует выделить 3,6 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» в качестве частичной компенсации разницы в тарифах, и тем самым полностью выполнить свои обязательства в текущем году по этой статье.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в текущем году в качестве компенсации разницы газовых тарифов компания уже получила 74 млрд. грн., что позволило закачать 24,5 млрд. кубов газа к началу отопительного сезона.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным.