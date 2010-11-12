Клюев советует увольнять руководителей за рост долгов за газ

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ советует увольнять тех руководителей, которые допустили рост долгов за потребленные энергоносители.

Об этом он сказал в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о способах сокращения задолженности Харьковской области за потребленные энергоносители.

А.КЛЮЕВ сказал, что вина за рост долгов лежит на руководстве облгосадминистрации, руководителях городов и районов, «которые в Харьковской области нарастили достаточно большие объемы задолженности по газу».

По мнению А.КЛЮЕВА, руководство области обязано наладить платежную дисциплину, а также уволить непрофессиональных руководителей.

«В первую очередь - наладить платежную дисциплину. Второе - это сменить некоторых руководителей. Я думаю, что с руководителями, которые не справляются, с ними нужно просто очень легко и быстро прощаться и давать дорогу молодым, более перспективным, которые умеют работать», - сказал первый вице-премьер. А.КЛЮЕВ также отметил, что соответствующие руководители должны более активно привлекать государственные кредитные ресурсы.

«Третье - можно брать кредитные ресурсы. НАК «Нафтогаз Украины», Кабинет министров Украины могут давать ссуды из государственного бюджета, делать рассрочку, реструктуризацию долгов», - отметил А.КЛЮЕВ. При этом он подчеркнул, что нужно вести работу по снижению себестоимости предоставленных услуг. «Но рассчитываться нужно!», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, А.КЛЮЕВ на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей критически оценил увеличение задолженности по оплате за газ в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях, а также в Киеве.

ДК «Газ Украины» заявила о неудовлетворительном состоянии расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. По данным предприятия, на начало ноября задолженность теплопоставляющих предприятий (без учета АК «Киевэнерго») за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ превысила 1,06 млрд. грн.

Долги теплокоммунэнерго за газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне 2009-2010 гг., остаются на уровне 1,74 млрд. грн. (уровень оплаты - 83%).

В компании подчеркивают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ усложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также проведение отопительного сезона 2010-2011 гг.