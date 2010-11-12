Днепроэнерго профинансировало оздоровление детей

ОАО «Днепроэнерго» (ДТЭК) в текущем 2010 году профинансировало оздоровление детей работников компании на сумму 3,3 млн. грн.

Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью ДТЭК. В сообщении отметили, таковы итоги программы по оздоровлению детей в 2010 году, которые подвел профсоюзный комитет ОАО «Днепроэнерго».

В департаменте подчеркнули, что, обеспечивая полноценный летний отдых своих работников и членов их семей, генерирующая компания не ограничивалась возможностью воспользоваться путевками соцстраха.

Так, этим летом 1743 ребенка из 1 913 детей работников компании «Днепроэнерго» в возрасте 6-14 лет смогли укрепить свое здоровье, в том числе в детских оздоровительных лагерях - 205 человек, на базах отдыха и в пансионатах - 1118, в санаториях-профилакториях – 420 человек.

На эти цели профсоюзным комитетом ОАО «Днепроэнерго» было выделено 3 млн. 322,3 тыс. грн. На организацию оздоровления и отдыха детей в детских оздоровительных лагерях было затрачено 748 тыс. грн., что на 228 тыс. грн. больше, чем в 2009 году. На организацию оздоровления и отдыха детей на базах отдыха, в пансионатах, санаториях-профилакториях, на туристических объектах области, по санаторно-курортным путевкам было использовано 2 млн. 574,3 тыс. грн, что на 179,7 тыс. грн больше, чем в прошлом 2009 году.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье, ДТЭК) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 г.

В состав «Днепроэнерго» входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

ОАО «Днепроэнерго», как ассоциированная компания входит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).