Увеличение рабочей недели не будет

Новый Трудовой кодекс не предусматривает увеличения рабочей недели с 40 до 48 часов.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной политики Андрей Черкасов, сообщает пресс-служба Минпраци.

По словам Черкасова, проектом Трудового кодекса, подготовленного ко второму чтению на заседании Верховной рады, предусмотрено, что нормальная длительность рабочего времени, согласно со статьей 131, составляет 40 часов на неделю.

"Аналогичная норма установлена в действующем в настоящее время Кодексе законов о труде", - отметил он.

"В то же время статьей 143 проекта Трудового кодекса предусмотрено, что максимальная длительность ежедневной работы за просуммированным учетом рабочего времени не должна превышать 12 часов и максимальная длительность работы в течение недели за просуммированным учетом рабочего времени не должна превышать 48 часов", - цитирует чиновника пресс-служба.

Следовательно, отметил Черкасов, в этой статье речь идет о таком режиме работы, как просуммирован учет рабочего времени.

Его введение допускается на тех предприятиях (цехах, участках) и на тех видах работ, где по условиям производства не может быть соблюденная установлена для данной категории работников ежедневная или еженедельная длительность рабочего времени.

"То есть, ежедневная или еженедельная длительность рабочего времени, установленная графиком, может колебаться на протяжении учетного периода, но общая сумма часов работы за этот учетный период должна равняться норме рабочего времени, которая определяется из расчета 40-часовой рабочей недели", - прибавил он.

Как сообщалось, на следующей пленарной неделе в парламенте может быть рассмотренный и принятый проект нового Трудового кодекса.

В первом чтении Трудовой кодекс был принят в 2009 году.

Вместе с тем, председатель Верховной рады Владимир Литвин заявил, что в ближайшее время парламент не планирует рассматривать проект Трудового кодекса.