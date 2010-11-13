На чувства потратят больше

Это самый оптимистичный показатель среди стран Европы и лучше показателей "эталонной" по близости и ментальности Российской Федерации. Такие данные были обнародованы компанией "Делойт" по результатам ежегодного исследования, сообщает Finance.ua

"Несмотря на инфляцию, изменение потребительской способности, неуверенность в завтрашнем дне, украинский потребитель все еще на 65% будет тратить больше на продукты питания в этот новый год,- отмечает Александр Черинько, менеджер налогово-юридического отдела компании "Делойт".- В абсолютных цифрах и гривнях потребитель готов встретить новый год с шиком".

Потребительский "героизм" примечателен даже не столько на фоне консервативного прагматизма европейцев, которые намерены сэкономить 2,5% от прошлогодней суммы на новогодних праздниках, сколько на росте будничных затрат соотечественников. Так, большинство респондентов отмечает, что стали тратить больше на предметы первой необходимости, оплату коммунальных услуг и повседневные расходы. Эти статьи расходов увеличились у 69%, 73% и 61% респондентов - соответственно.

Безусловно, прогресс показателей украинцев можно пояснить низкой базой сравнения сентября прошлого года, когда симптомы кризиса ощущались потребителем более явно. Но, по мнению экспертов компании, причины стремления тратить лежат еще и в разности психотипов отечественного и европейского потребителя.

"Украинский потребитель гораздо более эмоционален, чем европейский, который в большей мере рационален и сдержан,- считает Григорий Паволоцкий, руководитель направления "Компании розничной и оптовой торговли" компании "Делойт".- Если украинцы чувствуют потепление, то готовы идти и тратить".

Согласно данным исследования, 55% респондентов считают, что их доходы выросли по сравнению с сентябрем прошлого года, а 7% опрошенных уверены, что кризис завершился. Но в новогоднем оптимизме так же велика роль легкого потребительского психоза, потому что 42% респондентов намерены "наслаждаться жизнью и не думать о кризисе слишком много". Правда, в нынешнем году ускорение новогодних продаж декабрь к ноябрю может и не достичь традиционных 100%, а скорее ограничиться 50%.

Самым же ожидаемым подарком в этом году станет путешествие (53% респондентов), но собирать чемоданы посчастливится только половине из них (25%). Немного лучше обстоит ситуация с деньгами, где соотношение аналогичных показателей составит 52% и 40% - соответственно. Наиболее соответствуют ожидания и намерения в части цифровых фотоаппаратов (34% и 33% - соответственно). Топ-3 подарков 2011 г. выглядит так: косметика/парфюмерия, шоколадные конфеты, ювелирные украшения/часы.