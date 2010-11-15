Налоговая помогла погасить долги по зарплате на сумму свыше 2,6 млрд. грн.

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) помогла обеспечить погашение задолженности по заработной плате на общую сумму 2 млрд. 566,4 млн. грн. Об этом говорится в сообщении ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, с начала текущего года по результатам заседаний временных комиссий при госадминистрациях по вопросам погашения задолженности по заработной плате, участие в работе которых принимают представители налоговых органов, 7,2 тыс. предприятий погасили задолженность по заработной плате на сумму 1 млрд. 088,9 млн. грн. и перечислили в бюджет 199,4 млн. грн. налога с доходов физических лиц.

Кроме того, по результатам проведения работниками государственных налоговых органов индивидуальной разъяснительной работы в части обеспечения своевременности выплаты заработной платы 9,6 тыс. предприятий погасили задолженность по заработной плате на сумму 1 млрд. 299,5 млн. грн.

По результатам контрольно-проверочной работы погашена задолженность по заработной плате на сумму почти 178,0 млн. грн.

«Всего по результатам проведения совместных действий органов государственной налоговой службы и органов власти на местах, индивидуальной разъяснительной работы с руководителями предприятий-должников и по результатам контрольно-проверочной работы погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 2 млрд. 566,4 млн. грн.» - говорится в сообщении ГНАУ.

Также сообщается, что налоговыми органами Украины инициирован вопрос расторжения контрактов с руководителями 259 предприятий государственной и коммунальной форм собственности. В органы прокуратуры направлены материалы и сведения относительно 4,4 тыс. юридических лиц, которые имели долговременную задолженность по выплате заработной платы на сумму 827,7 млн. грн.