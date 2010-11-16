В Украине количество зарегистрированных безработных в октябре сократилось на 1,8%

В Украине количество зарегистрированных безработных в октябре 2010 года сократилось на 1,8%, или на 7,4 тыс. человек, по сравнению с сентябрем, и на 1 ноября т.г. составило 400,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 23,9%, или 126,0 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2010 года составил 1,4% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. меньше, чем в сентябре, и на 0,5 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 ноября т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 33,2% по сравнению с показателем на 1 января т.г. и составило 275,9 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 115,94 грн. – до 778,23 грн.