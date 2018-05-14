Бедные украинцы шиканут на Новый год покруче богатых европейцев

Украинцы отпразднуют новогодние праздники с размахом. Устав от кризиса, они планируют увеличить свои расходы на 19%, по сравнению с прошлым годом (2,5 тыс. грн.). Таким образом, «зимнее действо» обойдется в 3 тыс. грн. Из них на подарки уйдет около 1,6 тыс. грн., на праздничный стол – 955 грн., на развлечения – 424 грн. При этом больше всего потратятся соотечественники на подарки (рост на 30%) и продукты (на 9%). Таковы результаты предновогоднего опроса, проведенного компанией Deloitte.

***Предновогодний опрос розничных покупателей в странах Европы проводится компанией Deloitte с 1998 года. В ходе исследования были опрошены 20 655 респондентов из 19 стран Западной и Восточной Европы, а также ЮАР. Опрос проводился в течение двух последних недель сентября методом интернет-анкетирования. В исследовании от Украины приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 80% респондентов - жители Харькова (23%), Киева (20%), Львова (8%), Одессы (8%), Николаева (7%), Днепропетровска (6%), Донецка (4%) и Сум (4%).

И хотя по увеличению трат украинцы впереди Европы всей, опередив и Россию, абсолютные суммы в пересчете на евро ставят нас в самый конец списка празднующей братии. Если украинец в среднем потратит 280 евро, то житель России - 385 евро, Греции – 410 евро, Польши – 445 евро, Германии – 470 евро, Испании – 655 евро, Великобритании – 750 евро, Ирландии – 1020 евро. При этом рациональные европейцы намерены сократить расходы на зимние праздники в среднем на 2,5%.

Кризис надоел

Результаты исследования несколько удивили: основной причиной увеличения трат на праздники украинцы называют не растущую инфляцию, а рост собственных доходов (55% опрошенных). Кстати, в Европе доходы выросли у 39% граждан.

Кроме того, потратить больше на новогодние праздники соотечественников, по их же признаниям, побуждают желания наслаждаться жизнью и не думать о кризисе слишком много, а также появление на рынке технологических новинок. В то, что кризис уже закончился и можно больше не экономить, верят только 7% украинцев и 9% европейцев.

Основная же масса украинцев (51%) считает, что наша экономика все еще находится в состоянии рецессии (в прошлом году так думало 79%). В Европе влияние кризиса по-прежнему ощущают 75% жителей Греции, Ирландии и Португалии.

Ухудшение экономической ситуации в следующем году ожидает 11% украинцев, тогда как в прошлом году – 22%. Причем молодые люди более оптимистичны: 59% молодежи по сравнению с 37% людей пожилого возраста верят в экономический рост либо стабильность экономики в 2011 году.

А вот опасения потерять работу в следующем году у наших соотечественников усилились - 47% жителей Украины сомневаются в сохранении за собой рабочего места в 2011-ом. Вместе с тем, 38% украинцев полагают, что их финансовое положение в течение следующего года улучшится. Стабильным свое финансовое положение считают 29% жителей Украины (24% в прошлом году).

В этом году украинцы менее остро ощущают снижение покупательской способности. Только 34% опрошенных утверждают обратное, тогда как в прошлом году их число достигало 58%. При этом потратить больше сейчас могут молодые люди (18-34 года), сократили свои расходы люди среднего возраста и пенсионеры.

В этом году украинцы намерены увеличить траты, но только на самое необходимое. 73% соотечественников планируют потратить больше на жилье, 69% - на предметы первой необходимости и продукты питания, почти половина – на одежду и нерегулярные расходы. Интересно, что в ЕС снижение покупательской способности ощущается сильнее, чем в Украине: на это указали 42% европейцев.

Что дарить? Интернет подскажет

Выбор подарка близким и друзьям на новогодние праздники потребует больше времени и усилий, ведь теперь украинец стал рассудительней: готов мониторить цены, бороздить просторы Интернета и социальных сетей, читать обзоры, смотреть каталоги и рекламу для того, чтобы, прежде всего, удивить - найти что-нибудь этакое, нестандартное.

А европейцы в этом году решили отказаться от сюрпризов – большинство из них предпочитает спросить у родных и друзей, что бы они хотели увидеть под елкой. Эта тенденция характерна также для многих украинцев.

Облюбовав желаемое, большинство соотечественников отправится в гипермаркеты и супермаркеты (33%), на втором месте – покупка в Интернете (20%), замыкают тройку самых популярных мест приобретения новогодних подарков - специализированные сети магазинов (13%).

Как свидетельствует исследование, украинцы стали более осознанно делать покупки. 70% опрошенных (в особенности пенсионеры и состоятельные люди) читают информацию на упаковке товаров. Зато количество украинцев, покупающих товары отечественного производства, сократилось до 45%, тогда как в прошлом году национального производителя поддерживали 75%.

Тенденция к высоким расходам потребителей в период новогодних праздников останется неизменной. Но снижается количество подарков, упала роль брендов, сократились суммы, потраченные на каждый «сюрприз» (79% опрошенных в Европе и 85% - в Украине). Потребители стали уделять больше времени поиску товара по лучшей цене (75% в Украине и 84% в Европе).

На первое место при выборе подарка выходит его полезность – этот критерий является определяющим для 92% украинцев и такого же числа европейцев.

По сравнению с Европой, украинцы значительно в меньшей степени интересуются распродажами и склонны к импульсивным покупкам.

Украинцы хотят путешествовать, а удовлетворятся - косметикой

Самым желанным подарком на новогодние праздники для 53% жителей Украины является путешествие. Оно отодвинуло на второе место деньги, которые были для украинцев актуальны в прошлом году.

Украинцы также предпочитают высокотехнологические подарки (домашние компьютеры, смартфоны, цифровые камеры и т.д.). В десятку самого желаемого также вошли: ювелирные изделия/часы, мобильный телефон, цифровой фотоаппарат, одежда, обувь, косметика/парфюмерия, спортивный инвентарь, электронные книжки.

Европейцы же в этом году в качестве подарка предпочитают деньги и подарочные сертификаты (в 9 странах из 19), популярны также книги, одежда и обувь.

Однако разрыв между желаниями и возможностями по-прежнему остается большим. Как и в предыдущие годы, дарить родным и близким украинцы будут преимущественно косметику (55%) и сладости (46%), путешествия в подарок смогут себе позволить только 25% опрошенных. Также среди планируемых подарков – ювелирные изделия/часы, деньги, цифровые фотоаппараты, мобильные телефоны, книги, одежда и обувь, произведения искусства.

Косметика приобретает популярность и в Европе. Такой подарок является простым решением для людей, которые тщательно следят за бюджетными расходами.

Подарочные сертификаты стали наиболее предпочтительным вариантом подарков в 5 странах Европы по сравнению с 2-мя в прошлом году (Бельгия и Швейцария). Хотя деньги и находятся в тройке наиболее желаемых «сюрпризов» в большинстве государств, чаще всего их предлагают в виде подарочных сертификатов. В Украине такая практика еще не сильно распространена. В то же время, по сравнению с европейскими странами, в Украине чаще будут в качестве подарка предлагать технологические новинки.

Детей украинцы порадуют в основном обучающими, творческими играми и конструкторами, машинками. Подростки получат в подарок электронику – мобильные телефоны, спортивный инвентарь/одежду, mp3 плеера.

Надежда Елкина (УНИАН)