Независимые профсоюзы Украины обратились в МОТ

Конфедерация независимых профсоюзов Украины обратилась в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой дать оценку соответствия норм проекта нового Трудового кодекса международным конвенциям, которые регулируют трудовые отношения и участником которых является Украина.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По его словам, в обращении профсоюзов особо указывается на норму проекта кодекса, авторами которого являются народные депутаты Василий ХАРА, Ярослав СУХОЙ и Александр СТОЯН, которая предусматривает право работодателя продлить рабочее время работника в случае наличия у последнего возможности отдыха в рабочую смену (ч. 2 ст. 143).

«Теперь что, видеокамерами будет фиксироваться, сколько раз человек сходил в туалет или покурить?» - возмутился депутат.

Кроме того, в обращении отмечаются такие дискриминационные нормы законопроекта, как возможность неконтролируемого увеличения недельного трудового времени с 40 до 48 часов и более, возможность внедрения спецсредств наблюдения за работниками, права работодателя продлить рабочее время для работника, находящегося в режиме ожидания работы, и пр.

М. ВОЛЫНЕЦ подчеркнул, что данные положения противоречат международным конвенциям, регулирующим трудовые отношения, в частности конвенциям №47, №98 и №158. Также, по его словам, в жалобе независимых профсоюзов МОТ изложены факты увеличения в Украине задолженности по зарплатам и выплат заработных плат ниже уровня минимальных.

М. ВОЛЫНЕЦ сообщил, что заявление профсоюзов будет рассмотрено экспертами МОТ предположительно в конце ноября.