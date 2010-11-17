Оклад работникам бюджетной сферы повысят с 1 декабря

Правительство намерено повысить должностной оклад работников бюджетной сферы с 1 декабря 2010 года.



Об этом сегодня сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.



Он напомнил, что должностные оклады работников бюджетной сферы первого тарифного разряда единой тарифной сетки пересматривались в этом году уже 4 раза. «Сегодня на правительство выносится решение относительно очередного повышения этого индикатора с 1 декабря», - отметил Н.АЗАРОВ.



Таким образом, по его словам, например, должностной оклад библиотекаря по сравнению с началом года возрастет почти на 100 грн. в месяц, учителя высшей категории – на 117 грн., врача-терапевта высшей категории – на 125 грн. «Обращаю внимание, что это только должностные оклады, фактически увеличение будет больше, потому что практически все работники бюджетной сферы имеют надбавки, доплаты к должностным окладам», - отметил премьер-министр.