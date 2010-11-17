Кабмин утвердил план мероприятий по выполнению обязательств Украины перед Советом Европы

Правительство утвердило План мероприятий по выполнению обязательств Украины перед Советом Европы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, План, разработанный Минюстом, одобрен сегодня на заседании правительства и передан на рассмотрение Президента Украины.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, план мероприятий разработан во исполнение обязанностей и обязательств Украины, которые вытекают из ее членства в Совете Европы, учитывая современное состояние их выполнения. При разработке документа была также учтена резолюция ПАСЕ № 1755 (2010) от 5 октября 2010 года.

План состоит из двух частей, которые включают мероприятия, направленные на обеспечение функционирования демократических институтов и верховенства права в Украине и обеспечение защиты прав и свобод человека.

Кабинет министров предлагает утвердить указанный план мероприятий Указом главы государства. Соответственно, предлагается признать утратившим действие Указ Президента Украины от 20 января 2006 года № 39.

По мнению Кабинета министров, обновление перечня мероприятий по выполнению Украиной обязательств перед Советом Европы будет способствовать актуализации такой работы и позволит обеспечить ее выполнение должным образом.