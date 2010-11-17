Янукович требует от Азарова не скрывать запланированные непопулярные реформы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА не скрывать от общественности запланированные непопулярные меры по проведению реформ, которые могут привести к усилению социально-экономической напряженности в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем вступительном слове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое проходит сегодня в Киеве.

Президент отметил, что возможность ухудшения уровня жизни людей в ближайшие годы является потенциальной угрозой национальной безопасности Украины. По его словам, повышение цен, углубление кризиса в медицине, образовании, сфере социальной защиты является прямым путем к социальному напряжению.

«Социальная деградация уже сейчас достигла угрожающего уровня, и общество просто не выдержит это в дальнейшем», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим, обращаясь к присутствующим на заседании, Президент поставил вопрос, готовы ли сегодня люди к запланированным на 2011 год изменениям, которые «далеко не всегда будут популярными».

«И мы должны об этом говорить. Это наша обязанность, если мы хотим преодолеть кризис. И когда я слышу, Николай Янович, на заседании правительства, когда вы рассказываете, что все – мы достигли того, того – все у нас в порядке и в дальнейшем все будет в порядке. Я вам скажу – говорите правду. Скажите людям правду. Песни петь не надо», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул необходимость обнародовать «конкретную, не лживую информацию о состоянии в государстве».

Как пример глава государства назвал ситуацию вокруг пенсионного обеспечения и возможных непопулярных мер, связанных с проведением в будущем пенсионной реформы.

При этом В.ЯНУКОВИЧ также поставил задачу главе своей Администрации Сергею ЛЕВОЧКИНУ усилить деятельность «идеологического блока» с целью широкого и полного информирования общественности о целях, задачах и сути реформ, в том числе непопулярных, проводимых в государстве.