С 1 декабря оклад работников бюджетной сферы повысят до 600 грн.

Правительство с 1 декабря т.г. повысит до 600 грн. должностной оклад работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, правительство внесло изменения в приложение 1 постановления №1298 «Об оплате труда работников на основании Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы».

Руководителям учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы поручено обеспечить дифференциацию заработной платы работников, для которых определены одинаковые должностные оклады, за счет установления доплат, надбавок и премий.

Реализация данного постановления будет осуществлена в пределах расходов, предусмотренных на эти цели законом «О государственном бюджете Украины на 2010 г», что составляет 189,5 млн. грн. в месяц.

Как сообщал УНИАН, правительство намерено повысить должностной оклад работников бюджетной сферы с 1 декабря 2010 года.