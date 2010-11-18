Украинская армия станет контрактной не раньше 2025 года - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают целесообразным завершить переход ВСУ к комплектованию военнослужащими службы по контракту не раньше 2025 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие выводы сделали эксперты Генерального штаба ВСУ.

«С учетом финансово-экономических возможностей государства и реалий сегодняшнего дня переход Вооруженных Сил Украины к комплектованию военнослужащими службы по контракту целесообразно завершить до 2025 года в три этапа: 2011-2015 гг., 2016-2020 гг. и 2021-2025 годы», - говорится в выводах Генштаба.

В то же время, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Григорий ПЕДЧЕНКО относительно профессионализации армии отметил: «Мой лозунг: контрактная армия – это еще не профессиональная армия. Профессиональная армия – это профессионалы».

Г.ПЕДЧЕНКО проинформировал, что на сегодняшний день количество военнослужащих-контрактников составляет 52% штатной численности. В то же время, начальник Генштаба заявил о планах военного ведомства в течение пяти лет вывести этот показатель до 70%.

«Что касается вообще подхода, то я считал бы, что нужно посмотреть и в дальнейшем срочную службу оставить как патриотическое воспитание нашей молодежи, подготовки нашей молодежи к защите своего государства», - убежден начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Г.ПЕДЧЕНКО.

Как также сообщили в военном ведомстве, с начала 2010 года на воинскую службу по контракту принято около 6 тысяч человек.