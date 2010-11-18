Евросоюз готовит шаги по отмене визового режима с Россией. В далекой перспективе

Европейский Союз готовит документ, направленный на отмену в далекой перспективе виз для граждан России.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил информированный представитель дипломатической службы ЕС.

«Сейчас обсуждается проект документа под названием «Совместные шаги», направленного на отмену в будущем краткосрочных виз», - сказал собеседник агентства.

По его словам, скорее всего, этот документ будет обсужден сторонами на предстоящем в Брюсселе саммите ЕС-Россия, который состоится 7 декабря.

Вместе с тем дипломат отметил, что переговоры с Россией, очевидно, будут более сложными, чем переговоры со странами-членами «Восточного партнерства» и, в частности, с Украиной.

«У нас есть определенные условия, но также и у России, которая сохранила визы по отношению к гражданам ЕС, также могут быть определенные условия», - сказал он.

При этом, по словам собеседника, переговоры с Россией по вопросу отмены краткосрочных виз займут еще много времени.

«Нет никаких временных рамок… Россия – большая страна, с очень протяженной границей», - сказал дипломат, отметив, что требования к управлению границами являются одними из основных в списке ЕС для предоставления безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, Россия и ЕС в мае 2003 года на саммите в Санкт-Петербурге заявили о намерении добиваться безвизового режима в долгосрочной перспективе.